«Динамо» выиграло Кубок России по хоккею с мячом

Встреча «Финала восьми» в Москве завершилась со счетом 9:2 (4:0) в пользу московской команды. В составе победителей хет-триком отметился Егор Ахманаев (31, 46 и 78-я минуты), который стал лучшим бомбардиром турнира с 20 голами. Мячи также забили Михаил Сергеев (35), Артем Бутенко (42), Роман Дарковский (43), Степан Зыков (54), Егор Дашков (58) и Марат Шарипов (71). У «Уральского трубника» отличились Евгений Филиппов (80) и Кирилл Девятых (83).