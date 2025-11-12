Сергей Мяус: «Русскому хоккею нужен выход на качественно иной уровень освещения. Сейчас экономить на медиа — самоубийство»

"Когда в пресс-службах других федераций и хоккейных клубов работают целые отделы, в ФХМР на протяжении многих лет трудится один человек. Как может он один, каким бы профессионалом он ни был, отвечать за освещение целого вида спорта и тянуть на себе Суперлигу, Высшую лигу, сборные страны, детские турниры, сайт и соцсети? Это нонсенс!