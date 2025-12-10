Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Сибсельмашем», московское «Динамо» встретится с «Саянами» и другие матчи

Чемпионат России по хоккею с мячом.
Первый этап.
Сибсельмаш — СКА-Нефтяник — 14.00.
Кузбасс — Енисей — 15.00.
Саяны — Динамо Москва — 15.00.
Уральский трубник — Водник — 17.00.
Родина — Волга — 18.30.
Старт — Динамо Казань — 18.30.
Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 21 очко (7 игр), Динамо Москва — 21 (8), Водник — 19 (8), Кузбасс — 13 (7), Старт — 12 (7), Уральский трубник — 12 (7), Енисей — 9 (7), Родина — 9 (6), Ак-Барс Динамо — 4 (7), Волга — 4 (7), Сибсельмаш — 3 (7), Саяны — 0 (8).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.