Умер президент Федерации хоккея с мячом Скрынник

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник скончался на 78-м году жизни, сообщает Telegram-канал организации.
Заслуженный тренер России Скрынник возглавил ФХМР в сентябре 2009 года, четырежды переизбираясь на новый срок. В феврале 2006 года был избран президентом Международной федерации бенди (FIB), которую возглавлял вплоть до октября 2022 года.
В бытность игроком уроженец Архангельска выступал за местный «Водник», а также за сыктывкарский «Строитель». По окончании карьеры вернулся в «Водник», проделав путь от начальника команды до президента клуба.