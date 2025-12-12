Церемония прощания со Скрынником пройдет 14 декабря

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Церемония прощания с президентом Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борисом Скрынником пройдет 14 декабря, сообщается в Telegram-канале организации.
Скрынник скончался 11 декабря на 78-м году жизни. Он возглавлял ФХМР с 2009 года. В феврале 2006 года был избран президентом Международной федерации бенди (FIB), которую возглавлял до октября 2022 года.
Сообщается, что гражданская панихида состоится в Большом зале ЦКБ Управления делами президента РФ. Начало — в 10:00 мск. Погребение состоится на Даниловском кладбище ориентировочно в 13:00.