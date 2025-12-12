Ричмонд
13.12
Сент-Луис
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.40
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Бостон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
7
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Оттава
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Тампа-Бэй
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Вегас
3
П1
X
П2

Церемония прощания со Скрынником пройдет 14 декабря

Церемония прощания со Скрынником пройдет 14 декабря в ЦКБ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Церемония прощания с президентом Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борисом Скрынником пройдет 14 декабря, сообщается в Telegram-канале организации.

Скрынник скончался 11 декабря на 78-м году жизни. Он возглавлял ФХМР с 2009 года. В феврале 2006 года был избран президентом Международной федерации бенди (FIB), которую возглавлял до октября 2022 года.

Сообщается, что гражданская панихида состоится в Большом зале ЦКБ Управления делами президента РФ. Начало — в 10:00 мск. Погребение состоится на Даниловском кладбище ориентировочно в 13:00.