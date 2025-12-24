«Енисей» призвал к отмене матча в Кирове из-за треснувшего льда

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Лед на площадке в Кирове оказался покрыт трещинами за несколько часов до старта матча чемпионата России по хоккею с мячом между местной «Родиной» и красноярским «Енисеем», сообщается в Telegram-канале сибирского клуба.
Встреча запланирована на 18:30 по московскому времени. Согласно данным метеорологических служб, температура в Кирове 24 декабря достигает −17 градусов по Цельсию. При этом «Родина» играет на открытом льду. В Telegram-канале «Енисея» отмечается, что, выйдя на утреннюю тренировку, команда покинула лед во избежание серьезных травм. Уточняется, что три-четыре глубокие трещины проходят через всю ширину поля.
«Я не думаю, что можно что-то сделать. Нет монолита. В любых ситуациях они будут колоться. Нужно решать — переносить или отменять матч!» — заявил главный тренер «Енисея» Виталий Ануфриенко.
«Енисей» с 12 очками занимает восьмое место в таблице чемпионата России, «Родина» (15) идет шестой.