«Енисей» призвал к отмене матча в Кирове из-за треснувшего льда

Встреча запланирована на 18:30 по московскому времени. Согласно данным метеорологических служб, температура в Кирове 24 декабря достигает −17 градусов по Цельсию. При этом «Родина» играет на открытом льду. В Telegram-канале «Енисея» отмечается, что, выйдя на утреннюю тренировку, команда покинула лед во избежание серьезных травм. Уточняется, что три-четыре глубокие трещины проходят через всю ширину поля.