В Кирове состоится матч по хоккею с мячом, несмотря на треснувший лед

Встреча запланирована на 18:30 по московскому времени. Ранее в Telegram-канале «Енисея» сообщалось, что команда, выйдя на утреннюю тренировку, покинула лед во избежание серьезных травм. Отмечалось, что три-четыре глубокие трещины проходят через всю ширину поля. По данным метеорологических служб, температура в Кирове 24 декабря достигает −17 градусов по Цельсию. При этом «Родина» проводит домашние матчи на открытом льду. Главный тренер красноярцев Виталий Ануфриенко выразил сомнения в возможности улучшить состояние льда и призвал перенести или отменить встречу.