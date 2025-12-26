Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Адмирал
0
:
Сибирь
3
Все коэффициенты
П1
69.00
X
20.00
П2
1.35
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.22
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.36
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.21
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
Сочи
3
П1
X
П2

Дерипаску избрали президентом Федерации хоккея с мячом России

Выборы в ФХМР состоялись после смерти Бориса Скрынника, который руководил федерацией с 2009 года.

Источник: РБК Спорт

Миллиардер Олег Дерипаска избран на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Внеочередная выборная конференция ФХМР прошла в Москве. 57-летний Дерипаска был единственным кандидатом на пост главы федерации, Дерипаска избран единогласно, отмечает ТАСС.

Борис Скрынник, который возглавлял ФХМР с 2009 года, а в 2006—2022 годах также руководил Международной федерацией бенди (FIB), умер 11 декабря на 78-м году жизни.

Исполком ФХМР в ноябре выдвинул кандидатуру Сергея Мяуса на должность главы организации. Министр спорта Михаил Дегтярев 16 декабря сообщил, что несколько региональных федераций выдвинули на пост главы ФХМР Дерипаску.

Накануне выборов Мяус снял свою кандидатуру в пользу Дерипаски.

Дегтярев перед выборами говорил, что его ведомство поддерживает кандидатуру Дерипаски, который «поведет русский хоккей вперед».