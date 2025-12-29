Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.62
П2
4.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
3
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Питтсбург
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Тампа-Бэй
5
:
Монреаль
4
П1
X
П2

Дерипаска поручил добиться возвращения на международные турниры FIB

На конгрессе FIB в Финляндии 17 января ФХМР планирует обсудить возвращение России на международные турниры.

Источник: ТАСС

Российская федерация хоккея с мячом (ФХМР) намерена призвать Международную федерацию хоккея с мячом (FIB) вернуть отечественные команды в международные турниры. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ФХМР Евгений Иванушкин.

«Одним из поручений, исходящих от Олега Владимировича [Дерипаски], является наше возвращение на международную арену. И нужна глобальная проработка вопросов, не требующая задержек, необходимо уже включаться в процесс», — сказал Иванушкин.

На конгрессе FIB в Финляндии 17 января ФХМР планирует обозначить свою позицию относительно возвращения России в мировой хоккей с мячом.

«17 января состоится конгресс FIB в Финляндии, где надо обозначить свою позицию. Конечно, хотелось бы в нем участвовать и представить свою точку зрения. Она состоит в том, что мы готовы возвращаться, сотрудничать, Россия готова дальше двигаться в плане развития русского хоккея», — добавил Иванушкин.

Олег Дерипаска был избран президентом ФХМР 26 декабря. Он занял пост Бориса Скрынника, который умер 11 декабря и был главой федерации с 2009 года.

Министр спорта России Михаил Дегтярев перед выборами говорил, что его ведомство поддерживает кандидатуру Дерипаски, который «поведет русский хоккей вперед».

Россияне не выступают на международных соревнованиях по хоккею с мячом с 2022 года.