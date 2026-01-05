Московское «Динамо» выиграло Суперкубок России по бенди

Встреча, прошедшая в Красногорске, завершилась со счетом 4:3 в пользу «бело-голубых», в составе которых мячи забили Егор Ахманаев (4-я и 71-я минуты), Никита Иванов (31), Степан Зыков (41). У «Кузбасса» отличились Алексей Ничков (17), Вадим Чернов (73) и Янис Бефус (84).