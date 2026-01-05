Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
1
:
Нефтехимик
1
Все коэффициенты
П1
2.76
X
2.55
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
06.01
Вашингтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.99
Хоккей. НХЛ
06.01
Рейнджерс
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.15
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
06.01
Оттава
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.30
П2
3.09
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
Лада
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Сочи
:
Динамо М
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Вегас
2
П1
X
П2

Московское «Динамо» выиграло Суперкубок России по бенди

Московское «Динамо» обыграло «Кузбасс» в финале Суперкубка России по бенди.

Источник: Пресс-служба "Динамо"

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало победу над кемеровским «Кузбассом» в финальном матче Суперкубка России по хоккею с мячом.

Встреча, прошедшая в Красногорске, завершилась со счетом 4:3 в пользу «бело-голубых», в составе которых мячи забили Егор Ахманаев (4-я и 71-я минуты), Никита Иванов (31), Степан Зыков (41). У «Кузбасса» отличились Алексей Ничков (17), Вадим Чернов (73) и Янис Бефус (84).

Московское «Динамо» выиграло Суперкубок России четвертый раз в истории. В последний раз столичный коллектив выигрывал данный трофей в сезоне-2021/22.