Московское «Динамо» выиграло Суперкубок России по бенди

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало победу над кемеровским «Кузбассом» в финальном матче Суперкубка России по хоккею с мячом.
Встреча, прошедшая в Красногорске, завершилась со счетом 4:3 в пользу «бело-голубых», в составе которых мячи забили Егор Ахманаев (4-я и 71-я минуты), Никита Иванов (31), Степан Зыков (41). У «Кузбасса» отличились Алексей Ничков (17), Вадим Чернов (73) и Янис Бефус (84).
Московское «Динамо» выиграло Суперкубок России четвертый раз в истории. В последний раз столичный коллектив выигрывал данный трофей в сезоне-2021/22.