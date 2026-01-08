Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. НХЛ
1-й период
Монреаль
0
:
Калгари
0
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вашингтон
0
:
Даллас
1
Все коэффициенты
П1
4.10
X
4.10
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.70
П2
4.36
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.20
X
5.07
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.23
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.21
П2
2.84
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.26
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
не начался
Чикаго
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Юта
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
5
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Амур
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
0
:
Динамо М
3
П1
X
П2

Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» сыграет с «Кузбассом», казанское «Динамо» против «Волги», другие матчи

8 января пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Источник: Спортс"

Чемпионат России по хоккею с мячом.

Первый этап.

Саяны — Сибсельмаш — 9.00.

Уральский трубник — Кузбасс — 11.00.

Ак-Барс Динамо — Волга — 13.00.

Родина — Водник — 13.00.

Старт — Динамо Москва — 13.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 30 очков (10 игр), Динамо Москва — 27 (10), Водник — 22 (10), Уральский трубник — 21 (11), Кузбасс — 19 (10), Родина — 18 (10), Старт — 15 (10), Енисей — 12 (10), Волга — 8 (10), Сибсельмаш — 4 (10), Ак-Барс Динамо — 4 (10), Саяны — 0 (11).