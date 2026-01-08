Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» сыграет с «Кузбассом», казанское «Динамо» против «Волги», другие матчи

Чемпионат России по хоккею с мячом.
Первый этап.
Саяны — Сибсельмаш — 9.00.
Уральский трубник — Кузбасс — 11.00.
Ак-Барс Динамо — Волга — 13.00.
Родина — Водник — 13.00.
Старт — Динамо Москва — 13.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 30 очков (10 игр), Динамо Москва — 27 (10), Водник — 22 (10), Уральский трубник — 21 (11), Кузбасс — 19 (10), Родина — 18 (10), Старт — 15 (10), Енисей — 12 (10), Волга — 8 (10), Сибсельмаш — 4 (10), Ак-Барс Динамо — 4 (10), Саяны — 0 (11).