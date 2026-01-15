Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Лада
0
:
Салават Юлаев
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
7.00
П2
1.52
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс
0
:
Нефтехимик
1
Все коэффициенты
П1
7.78
X
4.40
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
перерыв
Авангард
1
:
ЦСКА
1
Все коэффициенты
П1
2.76
X
2.55
П2
3.53
Хоккей. НХЛ
16.01
Баффало
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.30
П2
2.44
Хоккей. НХЛ
16.01
Вашингтон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.51
П2
3.52
Хоккей. НХЛ
16.01
Коламбус
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.40
П2
3.28
Хоккей. НХЛ
16.01
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
16.01
Бостон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
16.01
Миннесота
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
16.01
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
16.01
Эдмонтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
16.01
Юта
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
16.01
Вегас
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.30
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
2
:
Вегас
3
П1
X
П2

Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» обыграл «Старт», «Водник» против «СКА-Нефтяника», другие матчи

15 января пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Источник: Спортс"

Чемпионат России по хоккею с мячом.

Первый этап.

Кузбасс — Старт — 9:3 (5:2).

Саяны — Волга — 1:2 (0:1).

Сибсельмаш — Родина — 4:3 (2:2).

Уральский трубник — Ак-Барс Динамо — 17.00.

Водник — СКА-Нефтяник — 19.00.

Динамо Москва — Енисей — 19.45.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 36 очков (12 игр), Динамо Москва — 34 (13), Кузбасс — 31 (14), Водник — 27 (13), Уральский трубник — 24 (13), Старт — 19 (14), Родина — 18 (14), Волга — 14 (13), Енисей — 12 (12), Сибсельмаш — 11 (14), Ак-Барс Динамо — 4 (12), Саяны — 1 (14).