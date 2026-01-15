Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» обыграл «Старт», «Водник» против «СКА-Нефтяника», другие матчи

Чемпионат России по хоккею с мячом.
Первый этап.
Кузбасс — Старт — 9:3 (5:2).
Саяны — Волга — 1:2 (0:1).
Сибсельмаш — Родина — 4:3 (2:2).
Уральский трубник — Ак-Барс Динамо — 17.00.
Водник — СКА-Нефтяник — 19.00.
Динамо Москва — Енисей — 19.45.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 36 очков (12 игр), Динамо Москва — 34 (13), Кузбасс — 31 (14), Водник — 27 (13), Уральский трубник — 24 (13), Старт — 19 (14), Родина — 18 (14), Волга — 14 (13), Енисей — 12 (12), Сибсельмаш — 11 (14), Ак-Барс Динамо — 4 (12), Саяны — 1 (14).