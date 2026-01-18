Сборная Швеции в 15-й раз стала чемпионом мира по хоккею с мячом

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сборная Швеции обыграла команду Финляндии в финале чемпионата мира по хоккею с мячом, который прошел в финском Пори.
Встреча завершилась со счетом 9:1 в пользу шведов, у которых пента-трик оформил Кристоффер Эдлунд, дубль сделал Понтус Вилен, по голу забили Альбин Айрисниеми и Александер Хаэрндаль. В составе проигравших отличился Никлас Холопайнен.
Сборная Швеции в 15-й раз стала чемпионом мира. Бронзу турнира в четвертый раз завоевала команда Норвегии, обыгравшая в матче за третье место команду США со счетом 8:3.
Сборная России, которая выигрывала турнир 12 раз, не принимала участие в соревнованиях в связи в недопуском со стороны Международной федерации хоккея с мячом (FIB) из-за ситуации на Украине. Еще 14 титулов на счету сборной СССР.
У женщин победу на чемпионате мира 2026 года также одержала команда Швеции, победившая в финале сборную Норвегии (9:1). Бронзу завоевали американки, победившие в матче за третье место команду Финляндии (3:0).
16 января исполком FIB согласился начать диалог с национальными федерациями России и Белоруссии о допуске до турниров юниорских сборных обеих стран в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).