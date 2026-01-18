Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Даллас
1
:
Тампа-Бэй
1
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.70
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
19.01
Детройт
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.40
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
19.01
Эдмонтон
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.40
П2
3.14
Хоккей. КХЛ
19.01
Амур
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.68
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
4
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

Сборная Швеции в 15-й раз стала чемпионом мира по хоккею с мячом

Швеция обыграла Финляндию в финале чемпионата мира по бенди.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сборная Швеции обыграла команду Финляндии в финале чемпионата мира по хоккею с мячом, который прошел в финском Пори.

Встреча завершилась со счетом 9:1 в пользу шведов, у которых пента-трик оформил Кристоффер Эдлунд, дубль сделал Понтус Вилен, по голу забили Альбин Айрисниеми и Александер Хаэрндаль. В составе проигравших отличился Никлас Холопайнен.

Сборная Швеции в 15-й раз стала чемпионом мира. Бронзу турнира в четвертый раз завоевала команда Норвегии, обыгравшая в матче за третье место команду США со счетом 8:3.

Сборная России, которая выигрывала турнир 12 раз, не принимала участие в соревнованиях в связи в недопуском со стороны Международной федерации хоккея с мячом (FIB) из-за ситуации на Украине. Еще 14 титулов на счету сборной СССР.

У женщин победу на чемпионате мира 2026 года также одержала команда Швеции, победившая в финале сборную Норвегии (9:1). Бронзу завоевали американки, победившие в матче за третье место команду Финляндии (3:0).

16 января исполком FIB согласился начать диалог с национальными федерациями России и Белоруссии о допуске до турниров юниорских сборных обеих стран в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше