Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.29
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.84
X
5.40
П2
1.45
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Автомобилист
1
П1
X
П2

Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» сыграет со «СКА-Нефтяником», «Водник» против «Уральского трубника» и другие матчи

11 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Источник: Спортс"

Чемпионат России по хоккею с мячом.

Первый этап.

Кузбасс — СКА-Нефтяник — 15.00.

Сибсельмаш — Енисей — 15.00.

Волга — Родина — 17.30.

Водник — Уральский трубник — 19.00.

Динамо Казань — Старт — 19.00.

Динамо Москва — Саяны — 19.45.

Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 54 очка (18 игр), Кузбасс — 44 (19), Динамо Москва — 39 (18), Уральский трубник — 36 (18), Водник — 35 (18), Старт — 28 (19), Енисей — 21 (18), Родина — 21 (19), Волга — 20 (18), Сибсельмаш — 12 (19), Ак-Барс Динамо — 7 (18), Саяны — 4 (18).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.