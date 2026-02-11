Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» сыграет со «СКА-Нефтяником», «Водник» против «Уральского трубника» и другие матчи

Чемпионат России по хоккею с мячом.
Первый этап.
Кузбасс — СКА-Нефтяник — 15.00.
Сибсельмаш — Енисей — 15.00.
Волга — Родина — 17.30.
Водник — Уральский трубник — 19.00.
Динамо Казань — Старт — 19.00.
Динамо Москва — Саяны — 19.45.
Турнирное положение: СКА-Нефтяник — 54 очка (18 игр), Кузбасс — 44 (19), Динамо Москва — 39 (18), Уральский трубник — 36 (18), Водник — 35 (18), Старт — 28 (19), Енисей — 21 (18), Родина — 21 (19), Волга — 20 (18), Сибсельмаш — 12 (19), Ак-Барс Динамо — 7 (18), Саяны — 4 (18).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.