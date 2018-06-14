Известный голкипер Коваль вошёл в тренерский штаб сборной Беларуси U20
Известный белорусский голкипер Виталий Коваль станет тренером по вратарям молодёжной сборной Беларуси до 20 лет, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Республики Беларусь.
Известный белорусский голкипер Виталий Коваль станет тренером по вратарям молодёжной сборной Беларуси до 20 лет, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Республики Беларусь.
Напомним, ранее
Напомним, Коваль завершил карьеру в 2016 году. Он успел поиграть за такие клубы как минское «Динамо», мытищинский «Атлант», нижегородское «Торпедо» и уфимский «Салават Юлаев», несколько раз выступал за Беларусь на чемпионатах мира.