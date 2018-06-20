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19:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард Игорь Магогин возобновит карьеру в Словакии после годичного перерыва

Нападающий Игорь Магогин подписал контракт со словацким клубом «Детва», информирует официальный сайт команды.

36-летний центральный нападающий провёл в КХЛ восемь сезонов, выступая за «Автомобилист», «Югру», «Северсталь» и «Ладу». Последним для него стал чемпионат-2016/17, после которого Магогин временно приостановил игровую карьеру и находился в статусе неограниченно свободного агента.

Всего в КХЛ он провёл 368 матчей, набрав в них 147 (49+98) очков.

Отметим, что также в словацкой «Детве» выступают ещё два российских хоккеиста — экс-защитник новокузнецкого «Металлурга» Михаил Куклев и экс-форвард «Югры» Виталий Ситников.

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