Форвард Игорь Магогин возобновит карьеру в Словакии после годичного перерыва
Нападающий Игорь Магогин подписал контракт со словацким клубом «Детва», информирует официальный сайт команды.
Нападающий Игорь Магогин подписал контракт со словацким клубом «Детва», информирует официальный сайт команды.
36-летний центральный нападающий провёл в КХЛ восемь сезонов, выступая за «Автомобилист», «Югру», «Северсталь» и «Ладу». Последним для него стал чемпионат-2016/17, после которого Магогин временно приостановил игровую карьеру и находился в статусе неограниченно свободного агента.
Всего в КХЛ он провёл 368 матчей, набрав в них 147 (49+98) очков.
Отметим, что также в словацкой «Детве» выступают ещё два российских хоккеиста —