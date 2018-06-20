Форвард Игорь Магогин возобновит карьеру в Словакии после годичного перерыва

36-летний центральный нападающий провёл в КХЛ восемь сезонов, выступая за «Автомобилист», «Югру», «Северсталь» и «Ладу». Последним для него стал чемпионат-2016/17, после которого Магогин временно приостановил игровую карьеру и находился в статусе неограниченно свободного агента.