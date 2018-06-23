Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
12«Подобно богам»
12Пентакампионы оыбграли сборную Коста-Рики
14:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Ассистентом Ржиги в сборной Чехии стал олимпийский чемпион-1998

Членом тренерского штаба Милоша Ржиги в сборной Чехии стал Роберт Райхел, информирует Hokej.sk.

Источник: Reuters

46-летний Райхел — член Зала славы Международной федерации хоккея. Во времена игровой карьеры выступал на позиции нападающего, проведя 830 матчей в НХЛ за «Финикс Койотс», «Калгари Флэймз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Также Райхел — олимпийский чемпион Игр-1998 в составе сборной Чехии, в полуфинале турнира он забросил победный буллит в ворота сборной Канады.

Чехия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Иностранные СМИ: Цена ЧМ в России - мертвые собаки на Красной площади
«Где прекрасные Ольги с Волги?»: швейцарец назвал наших девушек страшными!
«Мы не боимся Уругвая. Всех можно обыгрывать»
Спасти рядового чемпиона: Германия сразится за честь на ЧМ-2018
Россию попросили депортировать аргентинских болельщиков
Парень, который стал вторым на драфте НХЛ: Я слишком хорош
Вдохновение лучших: Муса за ЦСКА и Шакири за Косово
Пять диких историй с иностранными фанатами на ЧМ-2018
Часть помещений стадиона «Нижний Новгород» отдадут под диспансер
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь