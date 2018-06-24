Стали известны два соперника «Арлана» на Континентальном Кубке
Стали известны два соперника кокшетауского «Арлана» на Континентальном Кубке в группе «D» который пройдёт с 18 по 20 ноября во французском Лионе.
Стали известны два соперника кокшетауского «Арлана» на Континентальном Кубке в группе «D» который пройдёт с 18 по 20 ноября во французском Лионе.
Действующий чемпион Казахстана начнет свой турнирный путь с третьего раунда, где его соперниками станут хозяева площадки французский «Лион», белорусский «Гомель» и победитель группы «С» в которую вошли «Донбасс» (Украина), «Курбадс» (Латвия), «Чури Урдин» (Испания) и победитель группы «А».
Отметим, что финальный раунд Континентального Кубка пройдет с 11 по 13 января 2019 года. Первые две команды занявшие лидирующие места в своих группах сыграют за главный трофей и путевку в Лигу Чемпионов.