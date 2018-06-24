Сборная Чехии по хоккею представила новую форму и логотип

Вместо национального герба в качестве логотипа на форме теперь присутствует голова льва с короной на голове. Этот лев является основной малого герба чешской республики, поэтому команда сохранила свои традиции, но при этом улучшила собственную идентичность, убрав очевидные государственные символы с «джерси», отметили в Федерации хоккея Чехии.