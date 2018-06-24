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14:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Чехии по хоккею представила новую форму и логотип

Чешская федерация хоккея провела презентацию новой формы и логотипа команды.

Вместо национального герба в качестве логотипа на форме теперь присутствует голова льва с короной на голове. Этот лев является основной малого герба чешской республики, поэтому команда сохранила свои традиции, но при этом улучшила собственную идентичность, убрав очевидные государственные символы с «джерси», отметили в Федерации хоккея Чехии.

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Изменения произошли в честь 110-летия чешского хоккея.

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