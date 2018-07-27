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15:16 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-форвард «Барыса» и юниорской сборной Канады нашел новый клуб в Европе

Канадский нападающий Кори Тривино стал игроком австрийского «Виллахера». Об этом объявил официальный сайт клуба.

Контракт 28-летнего Тривино рассчитан на один сезон. Два последних года канадец выступал за «Барыс» и «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

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В составе астанинского клуба он провел 56 матчей, в которых набрал 18 (9+9) очков. В сентябре прошлого года «Барыс» расстался с ним.

До казахстанских клубов в карьере Тривино был владивостокский «Адмирал» и чешский «Орли Знаймо». Также он провел два сезона в АХЛ, а с 2004 по 2015 год выступал в различных североамериканских лигах. В 2008 году Тривино в составе юниорской сборной Канады стал чемпионом мира, набрав в семи играх семь (4+3) очка.

Отметим, что «Виллахер» выступает в Австрийской хоккейной лиге, где также играют команды из Венгрии, Италии, Чехии и Хорватии.

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