Экс-форвард «Барыса» и юниорской сборной Канады нашел новый клуб в Европе

Контракт 28-летнего Тривино рассчитан на один сезон. Два последних года канадец выступал за «Барыс» и «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

В составе астанинского клуба он провел 56 матчей, в которых набрал 18 (9+9) очков. В сентябре прошлого года «Барыс» расстался с ним.

До казахстанских клубов в карьере Тривино был владивостокский «Адмирал» и чешский «Орли Знаймо». Также он провел два сезона в АХЛ, а с 2004 по 2015 год выступал в различных североамериканских лигах. В 2008 году Тривино в составе юниорской сборной Канады стал чемпионом мира, набрав в семи играх семь (4+3) очка.