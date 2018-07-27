Экс-форвард «Барыса» и юниорской сборной Канады нашел новый клуб в Европе
Канадский нападающий Кори Тривино стал игроком австрийского «Виллахера». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Канадский нападающий Кори Тривино стал игроком австрийского «Виллахера». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Контракт 28-летнего Тривино рассчитан на один сезон. Два последних года канадец выступал за «Барыс» и «Торпедо» из
В составе астанинского клуба он провел 56 матчей, в которых набрал 18 (9+9) очков. В сентябре прошлого года «Барыс» расстался с ним.
До казахстанских клубов в карьере Тривино был владивостокский «Адмирал» и чешский «Орли Знаймо». Также он провел два сезона в АХЛ, а с 2004 по 2015 год выступал в различных североамериканских лигах. В 2008 году Тривино в составе юниорской сборной Канады стал чемпионом мира, набрав в семи играх семь (4+3) очка.
Отметим, что «Виллахер» выступает в Австрийской хоккейной лиге, где также играют команды из Венгрии, Италии, Чехии и Хорватии.