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13:38 (мск), источник: БЕЛТА

Сидоренко: Тренеры хоккейной сборной и минского «Динамо» будут работать в тесном контакте

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерские штабы национальной сборной Беларуси и хоккеистов минского «Динамо» в новом сезоне будут работать в тесном контакте, что должно пойти на благо белорусского хоккея. Об этом сегодня заявил на встрече с журналистами новый главный тренер сборной Андрей Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Наставник белорусской сборной рассказал, что в ближайшие дни он встретится с главным тренером динамовцев Горди Дуайером и обсудит все вопросы по дальнейшему взаимодействию. В частности, Андрей Сидоренко заинтересован в том, чтобы тренеры «Динамо» больше доверяли белорусским хоккеистам, особенно это касается вратарской позиции. Он также отметил, что понимает, что минскому «Динамо» тоже необходим результат и поэтому его тренеры будут стремиться выставлять сильнейших игроков, независимо от того, легионер это или белорус. Тем не менее, подчеркнул Андрей Сидоренко, обеим сторонам нужно найти приемлемые решения для того, чтобы и «Динамо», и сборная добивались успехов.

Андрей Сидоренко также сообщил, что в его тренерский штаб обязательно войдет кто-то из динамовских тренеров. Кроме того, одним из ассистентов будет наставник молодежной сборной Беларуси Дмитрий Кравченко.

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