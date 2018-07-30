Сидоренко: Тренеры хоккейной сборной и минского «Динамо» будут работать в тесном контакте

Наставник белорусской сборной рассказал, что в ближайшие дни он встретится с главным тренером динамовцев Горди Дуайером и обсудит все вопросы по дальнейшему взаимодействию. В частности, Андрей Сидоренко заинтересован в том, чтобы тренеры «Динамо» больше доверяли белорусским хоккеистам, особенно это касается вратарской позиции. Он также отметил, что понимает, что минскому «Динамо» тоже необходим результат и поэтому его тренеры будут стремиться выставлять сильнейших игроков, независимо от того, легионер это или белорус. Тем не менее, подчеркнул Андрей Сидоренко, обеим сторонам нужно найти приемлемые решения для того, чтобы и «Динамо», и сборная добивались успехов.