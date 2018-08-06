Сын Дмитрия Квартальнова продолжит карьеру в Финляндии
Российский нападающий Никита Квартальнов заключил пробный контракт с финским «Пеликанс», информирует официальный сайт клуба.
Российский нападающий Никита Квартальнов заключил пробный контракт с финским «Пеликанс», информирует официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне 24-летний уроженец Бостона выступал в Высшей хоккейной лиге за воскресенский «Химик». В 37 матчах регулярного чемпионата Квартальнов забросил 3 шайбы и сделал 7 результативных передач. В 3 играх
За карьеру в КХЛ Никита защищал цвета таких клубов, как «Сибирь» и ЦСКА. В общей сложности хоккеист принял участие в 131 матче и отметился 11 (7+4) баллами. Игрок является сыном главного тренера ярославского «Локомотива» Дмитрия Квартальнова.