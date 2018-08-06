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12:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Сын Дмитрия Квартальнова продолжит карьеру в Финляндии

Российский нападающий Никита Квартальнов заключил пробный контракт с финским «Пеликанс», информирует официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне 24-летний уроженец Бостона выступал в Высшей хоккейной лиге за воскресенский «Химик». В 37 матчах регулярного чемпионата Квартальнов забросил 3 шайбы и сделал 7 результативных передач. В 3 играх плей-офф на счету форварда 1 (0+1) очко.

За карьеру в КХЛ Никита защищал цвета таких клубов, как «Сибирь» и ЦСКА. В общей сложности хоккеист принял участие в 131 матче и отметился 11 (7+4) баллами. Игрок является сыном главного тренера ярославского «Локомотива» Дмитрия Квартальнова.

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