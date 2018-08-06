Сын Дмитрия Квартальнова продолжит карьеру в Финляндии

В минувшем сезоне 24-летний уроженец Бостона выступал в Высшей хоккейной лиге за воскресенский «Химик». В 37 матчах регулярного чемпионата Квартальнов забросил 3 шайбы и сделал 7 результативных передач. В 3 играх плей-офф на счету форварда 1 (0+1) очко.