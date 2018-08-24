Маевский озвучил причину поражения от АПОЭЛа и оценил шансы выйти в Лигу Европы
«Астана» в рамках раунда
«Астана» в рамках раунда
— АПОЭЛ — очень серьезный соперник, поэтому, как мы и ожидали, получился очень тяжелый матч. Мы старались сыграть организовано, считаю, что по большому счету нам удалось это сделать. Но чтобы рассчитывать на положительный результат, нужно забивать. У нас есть с этим проблемы, и мы уже четыре матча не можем забить. Поэтому нам нужно работать над реализацией своих моментов, иначе без забитых голов будет нереально рассчитывать на выход в группу.
— Показалось, что команда после 70-й минуте подсела физически. Сказалась жара?
— Мы хорошо двигались в первом тайме, истратили много сил, поэтому, конечно, в конце была усталость, плюс сказалась жара.
— Как Вы оцениваете шансы команды на выход из группы, исходя из результата первого матча?
— После поражения на Кипре больше шансов у АПОЭЛ, но дома мы будем биться, у нас есть еще 90 минут, в течение которых все решиться.