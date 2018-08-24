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24 августа, источник: Sports.kz

Маевский озвучил причину поражения от АПОЭЛа и оценил шансы выйти в Лигу Европы

«Астана» в рамках раунда плей-офф Лиги Европы минимально уступил АПОЭЛу на Кипре (0:1). Об игре в интервью пресс-службе столичного клуба рассказал полузащитник команды Иван Маевский, также оценив шансы команды на ответный матч.

— АПОЭЛ — очень серьезный соперник, поэтому, как мы и ожидали, получился очень тяжелый матч. Мы старались сыграть организовано, считаю, что по большому счету нам удалось это сделать. Но чтобы рассчитывать на положительный результат, нужно забивать. У нас есть с этим проблемы, и мы уже четыре матча не можем забить. Поэтому нам нужно работать над реализацией своих моментов, иначе без забитых голов будет нереально рассчитывать на выход в группу.

— Показалось, что команда после 70-й минуте подсела физически. Сказалась жара?

— Мы хорошо двигались в первом тайме, истратили много сил, поэтому, конечно, в конце была усталость, плюс сказалась жара.

— Как Вы оцениваете шансы команды на выход из группы, исходя из результата первого матча?

— После поражения на Кипре больше шансов у АПОЭЛ, но дома мы будем биться, у нас есть еще 90 минут, в течение которых все решиться.

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