Маевский озвучил причину поражения от АПОЭЛа и оценил шансы выйти в Лигу Европы

— АПОЭЛ — очень серьезный соперник, поэтому, как мы и ожидали, получился очень тяжелый матч. Мы старались сыграть организовано, считаю, что по большому счету нам удалось это сделать. Но чтобы рассчитывать на положительный результат, нужно забивать. У нас есть с этим проблемы, и мы уже четыре матча не можем забить. Поэтому нам нужно работать над реализацией своих моментов, иначе без забитых голов будет нереально рассчитывать на выход в группу.