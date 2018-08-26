Молодежная сборная России по хоккею выиграла Турнир четырех наций

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу россиян, в составе которых отличились Вениамин Баранов (7-я минута), Артем Николаев (13) и Артем Галимов (52).