Молодежная сборная России по хоккею выиграла Турнир четырех наций
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Молодежная сборная России по хоккею нанесла поражение команде Финляндии и стала победителем Турнира четырех наций, который проходит в Швеции.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Молодежная сборная России по хоккею нанесла поражение команде Финляндии и стала победителем Турнира четырех наций, который проходит в Швеции.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу россиян, в составе которых отличились Вениамин Баранов (7-я минута), Артем Николаев (13) и Артем Галимов (52).
Ранее россияне в рамках турнира обыграли чехов (3:1) и шведов (4:3 по буллитам).