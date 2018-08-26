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14:50 (мск), источник: Р-Спорт

Молодежная сборная России по хоккею выиграла Турнир четырех наций

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Молодежная сборная России по хоккею нанесла поражение команде Финляндии и стала победителем Турнира четырех наций, который проходит в Швеции.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу россиян, в составе которых отличились Вениамин Баранов (7-я минута), Артем Николаев (13) и Артем Галимов (52).

Ранее россияне в рамках турнира обыграли чехов (3:1) и шведов (4:3 по буллитам).

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