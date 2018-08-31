Текущие события
Хоккей. КХЛ
1.09
Ак Барс
СКА
Хоккей. КХЛ
2.09
Автомобилист
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
2.09
Металлург Мг
Слован
Хоккей. КХЛ
2.09
Трактор
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
2.09
Северсталь
Сибирь
Хоккей. КХЛ
2.09
ХК Динамо
Салават Юлаев
Все события
Фоторепортажи
10Первая победа Эмери в «Арсенале» и другие события выходных
12Акинфеев продлил контракт с ЦСКА
22:52 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» победили чешскую «Комету» в стартовом матче Лиги чемпионов

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» победили чешскую «Комету» со счетом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) в стартовом матче Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Гродно чемпион Чехии прибыл без некоторых ведущих игроков, а хозяева площадки постарались выставить оптимальный состав. Счет в игре в гродненском Ледовом дворце открыл Сергей Смуров на 11-й минуте. После перерыва сольный индивидуальный проход к воротам «Кометы» совершил Антон Елисеенко, сумевший переиграть голкипера — 2:0.

После пропущенных шайб чехи значительно прибавили в скорости и за короткий промежуток времени дважды огорчили вратаря «Немана» Виталия Труса. Однако белорусская команда не упустила инициативу. Перед самой сиреной об окончании второго периода Сергей Смуров вновь стал автором гола — 3:2.

В заключительные двадцать минут матча «Неману» удалась атака на 44-й минуте. Александр Малявко вышел один на один с вратарем и отправил шайбу под перекладину — 4:2.

Во втором туре в группе D Лиги чемпионов подопечные Сергея Пушкова сыграют 2 сентября на своей площадке с швейцарским «Цугом».

Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на сентябрь 2018 года
Фото с упавшим в студии Малаховым покоряет интернет
«Рубин» сыграл вничью с «Ростовом», продлив безвыигрышную серию
50 лучших игроков стартующего сезона КХЛ: рейтинг «СЭ»
«Уфа» отпустила хавбека в ЦСКА после затянувшихся переговоров
«Бешикташ» предпринял попытку приобрести футболиста «Спартака»
Криштиану Роналду не получил вызов в сборную Португалии
«Готова прыгнуть двойной Дзюлутц». Страну захватила Дзюбомания
Молодежь завидует: как выглядит Роберто Манчини в 53 года (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь