Хоккеисты «Немана» победили чешскую «Комету» в стартовом матче Лиги чемпионов

В Гродно чемпион Чехии прибыл без некоторых ведущих игроков, а хозяева площадки постарались выставить оптимальный состав. Счет в игре в гродненском Ледовом дворце открыл Сергей Смуров на 11-й минуте. После перерыва сольный индивидуальный проход к воротам «Кометы» совершил Антон Елисеенко, сумевший переиграть голкипера — 2:0.

После пропущенных шайб чехи значительно прибавили в скорости и за короткий промежуток времени дважды огорчили вратаря «Немана» Виталия Труса. Однако белорусская команда не упустила инициативу. Перед самой сиреной об окончании второго периода Сергей Смуров вновь стал автором гола — 3:2.

В заключительные двадцать минут матча «Неману» удалась атака на 44-й минуте. Александр Малявко вышел один на один с вратарем и отправил шайбу под перекладину — 4:2.