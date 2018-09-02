Хоккеисты «Немана» и «Юности» уступили во втором туре Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Минская «Юность» провела второй матч на выезде в группе В против шведского «Мальме». Скандинавы уверено контролировали ход встречи и уже в первом периоде трижды поразили ворота белорусов. Подопечные Михаила Захарова не сумели перехватить инициативу, уступив со счетом 1:4. Единственную шайбу в ворота «Мальме» забросил Эдуард Гринь.

В группе D чемпион Беларуси «Неман» принимал на своей площадке в Гродно швейцарский «Цуг». После победы в первом туре над «Кометой» болельщики вправе были рассчитывать на удачный исход и в поединке с альпийской дружиной. При равной борьбе в концовке матча удачливее оказались гости, которые одержали победу со счетом 4:2.