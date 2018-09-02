Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:30
Локомотив0
Авангард4
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь3
Сибирь2
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК ДинамоОТ2
Салават Юлаев3
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак6
Амур3
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист4
Динамо Р2
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг5
Слован1
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор0
ЦСКА3
Все события
Фоторепортажи
6Первая пятерка. С кем сравнялся Семак
27Эмоции дерби «Спартак» — «Динамо». Лучшие кадры
20:03 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» и «Юности» уступили во втором туре Лиги чемпионов

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» и «Юности» уступили во втором туре Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Минская «Юность» провела второй матч на выезде в группе В против шведского «Мальме». Скандинавы уверено контролировали ход встречи и уже в первом периоде трижды поразили ворота белорусов. Подопечные Михаила Захарова не сумели перехватить инициативу, уступив со счетом 1:4. Единственную шайбу в ворота «Мальме» забросил Эдуард Гринь.

В группе D чемпион Беларуси «Неман» принимал на своей площадке в Гродно швейцарский «Цуг». После победы в первом туре над «Кометой» болельщики вправе были рассчитывать на удачный исход и в поединке с альпийской дружиной. При равной борьбе в концовке матча удачливее оказались гости, которые одержали победу со счетом 4:2.

Хоккеисты «Юности» в третьем туре Лиги чемпионов 6 сентября примут в «Чижовка-Арене» соперников из «Мальме», а «Неман» в этот же день сыграет на выезде против чешской «Кометы» из Брно.

Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на сентябрь 2018 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 сентября
ЦСКА победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Семин рассчитывает, что Смолов восстановится к матчу 7 тура РПЛ
Евгениев день. Голы Маркова и Луценко принесли победу «Динамо»
Тренер сборной Хорватии обрушился с критикой на Роналду
«Спартак» с крупной победы стартовал в регулярном чемпионате КХЛ
«Зенит» играет со «Спартаком» в матче РПЛ (трансляция)
Болельщики «Динамо» и «Анжи» вступили в потасовку из-за баннера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь