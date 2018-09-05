Первые матчи 27-го чемпионата Беларуси по хоккею состоятся в Молодечно и Минске

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» примут на своей площадке жлобинский «Металлург» (19.00), а молодежная сборная Беларуси (U-20) сыграет на малой площадке «Чижовка-Арены» с соперниками из «Гомеля» (19.00).

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Всего в дивизионе А экстралиги сыграет 8 команд. Кроме квартета вышеназванных клубов, это действующий чемпион «Неман», минская «Юность», солигорский «Шахтер» и хоккейный клуб «Лида».

Чемпион экстралиги сезона-2017/2018 «Неман» и серебряный призер «Юность» свои первые матчи в экстралиге в связи с участием в Лиге чемпионов проведут 11 сентября.