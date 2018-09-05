В «Юности» утверждают, что ничего не крали у «Мальме» и требуют извинений
Генеральный директор минской «Юности» Алексей Торбин назвал информацию о краже полотенец, шампуня и чайника из раздевалки «Мальме» «фейком».
Генеральный директор минской «Юности» Алексей Торбин назвал информацию о краже полотенец, шампуня и чайника из раздевалки «Мальме» «фейком».
— Сразу же после публикации этой информации я связался с менеджером команды Кристианом Винбергом, — приводит sport.tyt.by слова Торбина. — Специально уточнил у него, есть ли у клуба официальные претензии. Он заявил, что нет. При этом Кристиан сказал, что не уполномочен приносить извинения. Хотелось поговорить и с руководством команды, но они сейчас направляются на игру в Минск. Будем разговаривать на месте.
Хочу сказать, что эта информация — фейк. Ни о какой краже не может быть и речи. Стоит понимать, что клубы предоставляют гостевой команде различные расходные материалы. Например, шнурки и шампунь. Мы, со своей стороны, обеспечим этим «Мальме».
Я также удивлен их словами, что мы
Кстати, отель находится через дорогу от арены. Мы были там до раннего утра. Если в клубе обнаружили пропажу вещей, почему не пришли к нам решить вопрос? Почему не обратились в правоохранительные органы? Я лично был с командой во время этого выезда и готов подтвердить, что к нам не было никаких претензий. Арена оборудована видеокамерами. Разве нельзя было с их помощью проверить информацию? Вместо этого
Мы обязательно будем требовать официальных извинений от клуба и будем просить Лигу чемпионов разобраться, корректно ли ведет себя шведский клуб.