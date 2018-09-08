Хоккеисты «Немана» победили швейцарский «Цуг» в Лиге чемпионов
8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» победили в гостях швейцарский «Цуг» со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» победили в гостях швейцарский «Цуг» со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матч в Гродно во втором туре этого турнира завершился победой швейцарцев (2:4). На выезде белорусы пропустили первыми. У «Цуга» отличился на 13-й минуте первого периода Дарио Симион. Одним из героев встречи стал форвард гродненцев Артем Кислый. Во второй двадцатиминутке ему удалось сравнять счет — 1:1, а после перерыва на 55-й минуте Артем вывел «Неман» вперед — 2:1. Однако удержать это преимущество до сирены об окончании третьего периода белорусы не смогли. Хозяева площадки усилиями Карла Клинберга свели основное время матча к ничьей — 2:2.
В овертайме точным броском у «Немана» отметился Артем Левша и принес победу своей команде — 3:2.
После четырех туров с пятью очками гродненцы занимают третье место в группе D. Следующий матч в Лиге чемпионов подопечные Сергей Пушкова проведут 10 октября на выезде с немецким «Айсбереном» из Берлина.