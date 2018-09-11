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21:43 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» с победы над «Шахтером» стартовали в экстралиге

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» с победы над «Шахтером» со счетом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) стартовали в чемпионате Беларуси в дивизионе А экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В матче в Солигорске подопечные Михаила Захарова удачно провели первый период, дважды поразив ворота хозяев площадки — на 12-й и 20-й минутах. «Горняки» старались сократить отставание, однако нападающий минчан Александр Кулаков в третьем периоде в быстрой атаке «Юности» в третий раз огорчил болельщиков солигорского клуба, а на 60-й минуте Александр Когалев отправил шайбу в пустые ворота соперников. В составе «Шахтера» два гола в ворота «Юности» забросил Виктор Туркин.

Действующий чемпион Беларуси «Неман» не оставил шансов соперникам из «Лиды» — 5:0. «Гомель» был сильнее жлобинского «Металлурга» — 2:1. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» в Минске разгромили молодежную сборную Беларуси — 7:0.

Следующие матчи в дивизионе А экстралиги состоятся 13 сентября. Центральным матчем станет противостояние «Гомеля» и «Шахтера».

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