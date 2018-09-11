Хоккеисты «Юности» с победы над «Шахтером» стартовали в экстралиге

В матче в Солигорске подопечные Михаила Захарова удачно провели первый период, дважды поразив ворота хозяев площадки — на 12-й и 20-й минутах. «Горняки» старались сократить отставание, однако нападающий минчан Александр Кулаков в третьем периоде в быстрой атаке «Юности» в третий раз огорчил болельщиков солигорского клуба, а на 60-й минуте Александр Когалев отправил шайбу в пустые ворота соперников. В составе «Шахтера» два гола в ворота «Юности» забросил Виктор Туркин.