Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли в гостях чемпионов экстралиги из «Немана»
14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли в гостях чемпиона экстралиги «Неман» со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли в гостях чемпиона экстралиги «Неман» со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Оба клуба в конце августа встречались в финале Кубка Салея, в котором победили гродненцы, прибавив к весеннему чемпионскому титулу и почетный трофей.
Команда из Минской области в прошедшем матче в Гродно успешнее реализовывали голевые моменты. Бывший форвард «Немана» Вячеслав Лисичкин открыл счет на 12-й минуте первого периода, а опытный Алексей Ефименко вскоре реализовал большинство — 2:0 в пользу «Динамо-Молодечно».
В начале третьего периода чемпионам Беларуси усилиями Артура Савинова и Артема Левши удалось сравнять счет — 2:2. Однако уже спустя минуту нападающий гостей Руслан Журня в третий раз поразил ворота «Немана».
В прошедшем туре в дивизионе А хоккеисты «Шахтера» на выезде обыграли «Гомель» — 3:1. Молодежная сборная Беларуси в результативном матче была сильнее соперников из «Лиды» — 5:4. Минская «Юность» в Жлобине разгромила «Металлург» — 6:0.
Турнирное положение: «Гомель» — 9 очков (4 матча), «Динамо-Молодечно» — 9 (4), «Юность-Минск» — 6 (2), «Шахтер» — 6 (3), «Беларусь U-20» — 4 (4), «Неман» — 3 (2), «Металлург» — 2 (4), «Лида» — 0 (3).
Очередные матчи в дивизионе А экстралиги состоятся 15 сентября. В этот день сыграют «Юность» — «Гомель», «Неман» — «Беларусь U-20», «Металлург» — «Шахтер», «Лида» — «Динамо-Молодечно».