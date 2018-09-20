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20:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ондржей Павелец завершил карьеру

Чешский вратарь Ондржей Павелец завершил карьеру, информирует isport.blesk.cz.

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31-летний чемпион мира 2010 года сообщил, что летом он ждал предложений, однако их не последовало.

Павелец провел в НХЛ 398 матчей, выступая за «Атланту», «Виннипег» и «Рейнджерс». В среднем он отражал 90,7 процента бросков при коэффициенте надежности 2,88.

— Я всегда говорил, что буду играть в хоккей, пока это будет приносить удовольствие. И сейчас он меня не интересует. Никто не заинтересовался в моих услугах — время уходить. Это был большой стресс, — отметил голкипер.

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