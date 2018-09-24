Игрок, который бросил вызов самому Ягру. Он вернулся хоккей в 46 лет, отдохнув всего 5 месяцев

Источник: Sport24

Кто самый известный и самый заслуженный ветеран мирового хоккея, продолжающий игровую карьеру? Ответ очевиден — Яромир Ягр. Легендарный 46-летний чех в очередном сезоне будет снова играть за родной «Кладно» и никто не решится утверждать, что этот чемпионат станет для него последним. Журналисты и болельщики отправляли Ярдо на пенсию много раз, но всегда безуспешно.

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На этой неделе у Ягра появится конкурент. Словацкий форвард Арне Кротак не сможет конкурировать с Яромиром по количеству и уровню достижений, зато готов бросить ему другой вызов. Хоккеист, который младше чеха на четыре месяца, решил возобновить профессиональную карьеру.

Символ словацкого «Попрада» — за эту команду Кротак отыграл 22 сезона — в марте объявил о том, что уходит из большого хоккея.

«Я закончил. Решение было принято месяц назад, но официально мы с клубом объявляем об этом сейчас. Поскольку приближается плей-офф, мы не будем больше комментировать это, потому что не хотим нарушать атмосферу в команде», — передавал слова хоккеиста cas.sk.

В том же интервью игрок говорил о солидном возраст и травмах, из-за которых в своем последнем сезоне он сыграл всего лишь 7 матчей. Арне уверял, что на лед он больше не вернется, хотя и будет по нему очень скучать.

Нападающему хватило пяти месяцев, чтобы понять — без хоккея никуда. В сентябре Кротак возвращается в большой спорт.

Словак не лукавил, когда в своем прощальном интервью говорил, что ему удалась хорошая, но не самая успешная карьера. Какая-то мотивация у культового в своей стране игрока осталась. Хотя он, например, уже стал лучшим снайпером в истории Типспорт-лиги: за 1259 матчей бомбардир настрелял 519 шайб.

Кстати, по количеству очков, передач и проведённых игр в чемпионате ему тоже равных нет. Да и вряд ли кто-то приблизится к достижениям Кротака в обозримом будущем.

Поиском нового клуба Кротак занялся в начале сентября. Недавно стало известно, что форвард подписал контракт с командой «Кежмарок», которая выступает во второй словацкой лиге. Его дебют назначен на ближайшую субботу — иногда любовь к хоккею сильнее возраста и любых других обстоятельств.