Игрок, который бросил вызов самому Ягру. Он вернулся хоккей в 46 лет, отдохнув всего 5 месяцев
Еще один неудержимый ветеран.
Еще один неудержимый ветеран.
Кто самый известный и самый заслуженный ветеран мирового хоккея, продолжающий игровую карьеру? Ответ очевиден — Яромир Ягр. Легендарный 46-летний чех в очередном сезоне будет снова играть за родной «Кладно» и никто не решится утверждать, что этот чемпионат станет для него последним. Журналисты и болельщики отправляли Ярдо на пенсию много раз, но всегда безуспешно.
На этой неделе у Ягра появится конкурент. Словацкий форвард Арне Кротак не сможет конкурировать с Яромиром по количеству и уровню достижений, зато готов бросить ему другой вызов. Хоккеист, который младше чеха на четыре месяца, решил возобновить профессиональную карьеру.
Символ словацкого «Попрада» — за эту команду Кротак отыграл 22 сезона — в марте объявил о том, что уходит из большого хоккея.
«Я закончил. Решение было принято месяц назад, но официально мы с клубом объявляем об этом сейчас. Поскольку приближается
В том же интервью игрок говорил о солидном возраст и травмах,
Нападающему хватило пяти месяцев, чтобы понять — без хоккея никуда. В сентябре Кротак возвращается в большой спорт.
Кстати, по количеству очков, передач и проведённых игр в чемпионате ему тоже равных нет. Да и вряд ли
Поиском нового клуба Кротак занялся в начале сентября. Недавно стало известно, что форвард подписал контракт с командой «Кежмарок», которая выступает во второй словацкой лиге. Его дебют назначен на ближайшую субботу — иногда любовь к хоккею сильнее возраста и любых других обстоятельств.
Александр Тарасов