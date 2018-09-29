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16:56 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минской «Юности» одержали девятую победу подряд в экстралиге

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» одержали девятую победу подряд в экстралиге, победив на выезде «Динамо-Молодечно» со счетом 3:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Голевым дублем в составе минчан отметился Максим Парфеевец. Для «Юности» победа в Молодечно стала девятой подряд в чемпионате.

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Прервал серию поражений в экстралиге гродненский «Неман». Подопечные Сергея Пушкова оказались сильнее жлобинского «Металлурга» — 2:1. Авторами голов у действующих чемпионов стали Сергей Малявко и Александр Петров.

Солигорский «Шахтер» обыграл молодежную сборную Беларуси — 4:1, хоккеисты «Лиды» уступили на своей площадке в овертайме «Гомелю» — 3:4.

Турнирное положение: 1. «Юность-Минск» — 27 очков (9 матчей), 2. «Шахтер» — 24 (10), 3. «Гомель» — 23 (10), 4. «Неман» — 15 (9), 5. «Динамо-Молодечно» — 12 (10), 6. «Металлург» — 6 (10), 7. «Лида» — 6 (10), 8. «Беларусь U-20» — 4 (10).

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