Белорусские хоккеисты (U-17) обыграли Финляндию на турнире в Пекине

Подопечным главного тренера Павла Перепехина противостояли соперники на год старше, но белорусы смогли победить со счетом 3:1. Авторами голов стали Виталий Антонович, Илья Спат, Егор Юзленко. В составе белорусской команды выступали также китайские молодые игроки. «Эти ребята работали с заметной самоотдачей, так что как минимум не были лишними в нашей команде. К тому же по правилам турнира такое прибавление принимает каждая сборная, а значит, в любом случае шансы одинаковы», — отметил тренер.