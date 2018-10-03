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09:36 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» уступили «Динамо-Молодечно» в экстралиге чемпионата Беларуси

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионы Беларуси хоккеисты «Немана» потерпели поражение от «Динамо-Молодчено» со счетом 2:3 в очередном туре экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Гродненцы удачно начали матч, который они провели в гостях. В ходе первого периода Антон Елисеенко и Павел Боярчук вывели «Неман» вперед — 2:0. Однако динамовцы смогли усилиями Ильи Казнадея и Артема Землянкина сравнять счет. В овертайме точный бросок по воротам соперника нанес Алексей Бадун — 3:2.

Продолжает побеждать в чемпионате минская «Юность». Подопечные Михаила Захарова были сильнее жлобинского «Металлурга» — 5:2. «Шахтер» обыграл «Гомель» — 5:4.

Турнирное положение: 1. «Юность-Минск» — 30 очков (10 матчей), 2. «Шахтер» — 27 (11), 3. «Гомель» — 23 (11), 4. «Неман» — 16 (10), 5. «Динамо-Молодечно» — 14 (11), 6. «Лида» — 6 (10), 7."Металлург — 6 (11), 8. «Беларусь U-20» — 4 (10).

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