Хоккеисты «Немана» уступили «Динамо-Молодечно» в экстралиге чемпионата Беларуси

Гродненцы удачно начали матч, который они провели в гостях. В ходе первого периода Антон Елисеенко и Павел Боярчук вывели «Неман» вперед — 2:0. Однако динамовцы смогли усилиями Ильи Казнадея и Артема Землянкина сравнять счет. В овертайме точный бросок по воротам соперника нанес Алексей Бадун — 3:2.