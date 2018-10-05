Минская «Юность» продлила победную серию в чемпионате Беларуси по хоккею

Гомельчане в первые 20 минут игры смогли дважды забросить Игорю Брикуну. Заброшенные шайбы в активе Игоря Ревенко и Александра Жидких. «Юность» вышла вперед во втором периоде благодаря удачным действиям в большинстве. Подопечные Михаила Захарова успешно реализовали численное преимущество усилиями Сергея Дрозда и Станислава Лопачука. Под занавес периода защитник «Юности» Андрей Антонов сумел забросить в меньшинстве — 3:2. В заключительные 20 минут встречи в Гомеле преимущество минчан оказалось ощутимым. Станислав Лопачук на 46-й минуте во второй раз за встречу стал автором шайбы, а его партнер Михаил Стефанович в концовке матча также отметился голевым дублем.