Минская «Юность» продлила победную серию в чемпионате Беларуси по хоккею

Гомельчане в первые 20 минут игры смогли дважды забросить Игорю Брикуну. Заброшенные шайбы в активе Игоря Ревенко и Александра Жидких. «Юность» вышла вперед во втором периоде благодаря удачным действиям в большинстве. Подопечные Михаила Захарова успешно реализовали численное преимущество усилиями Сергея Дрозда и Станислава Лопачука. Под занавес периода защитник «Юности» Андрей Антонов сумел забросить в меньшинстве — 3:2. В заключительные 20 минут встречи в Гомеле преимущество минчан оказалось ощутимым. Станислав Лопачук на 46-й минуте во второй раз за встречу стал автором шайбы, а его партнер Михаил Стефанович в концовке матча также отметился голевым дублем.
Другие матчи в дивизионе А экстралиги завершились со следующими результатами: «Шахтер» (Солигорск) — «Металлург-Жлобин» — 4:2, «Динамо-Молодечно» — «Лида» — 7:3.
Турнирное положение: 1. «Юность-Минск» — 33 очка (11 матчей), 2. «Шахтер» — 30 (12), 3. «Гомель» — 23 (12), 4. «Неман» — 19 (11), 5. «Динамо-Молодечно» — 17 (12), 6. «Лида» — 6 (11), 7."Металлург — 6 (12), 8. «Беларусь U-20» — 4 (11).
В споре бомбардиров лидируют сразу два игрока минской «Юности». Защитник Андрей Антонов имеет в своем активе 16 баллов (2 гола и 14 результативных передач), Михаил Стефанович в экстралиге забросил 9 шайб и сделал 5 голевых пасов.