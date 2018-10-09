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22:09 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» потерпели поражение от ТПС в Лиге чемпионов

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» потерпели поражение в выездном матче от финского ТПС в Лиге чемпионов со счетом 1:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Финская команда усилиями Оскари Сикки и Илари Филппулы уже к началу второго периода вела 2:0. У белорусской команды точным броском отметился на 34-й минуте Михаил Стефанович. Шанс сравнять счет подопечные Михаила Захарова имели в середине третьего периода, получив численное большинство. Однако частые ошибки минчан не позволили им перевести игру в овертайм.

До встречи с ТПС минчане одержали домашнюю викторию над шведским «Мальме» — 6:2, а также дважды уступили немецкому клубу «Ред Булл Мюнхен» — 3:4 (в гостях) и 0:3 (дома).

Турнирное положение: «Ред Булл Мюнхен» — 9 очков, «Мальме» — 9, ТПС — 6, «Юность» — 3.

Другой белорусский представитель в Лиге чемпионов гродненский «Неман» проведет свой поединок 10 октября и сыграет в гостях с немецким «Айсбереном» из Берлина.

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