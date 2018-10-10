«Юность» проиграла финскому ТПС и утратила шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Благодаря голам Оскари Сиики и Илари Филппулы хозяева площадки к началу второго периода повели со счетом 2:0. Юность усилиями Михаила Стефановича смогла сократить отставание до минимума. Однако больше в этот вечер минская команда не забивала. А вот ТПС в третьем периоде смог еще раз отличиться (численное преимущество реализовал Зэк Бадиш), тем самым установив окончательный счет матча — 3:1.



Ранее Юность на групповом этапе главного хоккейного еврокубка дважды проиграла немецкому клубу Ред Булл Мюнхен (3:4 в гостях и 0:3 дома), а также обменялась победами со шведским Мальме (1:4 в гостях и 6:2 дома). Заключительный матч групповой стадии (против ТПС дома) минчане проведут 17 октября. Турнирное положение в группе В после пяти туров выглядит так: 1. Ред Булл Мюнхен — 12 очков, 2. Мальме — 9, 3. ТПС — 6, 4. Юность — 3.



Гродненский Неман, также представляющий Беларусь в Лиге чемпионов, сегодня вечером сыграет с немецким Айсбереном. Гродненцам, в активе которых 5 очков после 4 матчей, надо побеждать.