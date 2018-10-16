Россиянин Ион-Георгий Костев дисквалифицирован на два года за допинг
Дисциплинарный совет ИИХФ отстранил на два года российского хоккеиста
Дисциплинарный совет ИИХФ отстранил на два года российского хоккеиста
28-летний защитник за свою карьеру провел 84 матча в КХЛ в составе «Нефтехимика». Последние годы ирал за сербскую команду «Црвена Звезда Белград».
Костева обвинили в употреблении метилгексанамина. Это вещество, которое находится в разделе S6.b Всемирного антидопингового кодекса и является стимулятором. Оно было найдено в
Сам игрок заявил, что за день до игры во время тренировки в местном
Дисциплинарный совет постановил, что нарушение не было преднамеренным, однако Костев употреблял неизвестный продукт и не предпринял никаких мер предосторожности. Игрока дисквалифицировали от участия в любых мероприятиях, организованных международной или местной федерацией хоккея, на два года. Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде.