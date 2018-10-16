Россиянин Ион-Георгий Костев дисквалифицирован на два года за допинг

Сам игрок заявил, что за день до игры во время тренировки в местном фитнес-центре он купил напиток у своего фитнес-инструктора, но не получил никакой информации или инструкции по этому продукту, в котором, как оказалось, и было запрещенное вещество. Хоккеист также добавил, что принял напиток непосредственно в фитнес-центре и не смог проверить ингредиенты, так как не видел упаковку самого продукта, потому что человек из фитнес-центра просто не показал ее ему.