Российского хоккеиста дисквалифицировали за допинг на два года. Он ошибся с напитком в фитнес-клубе
Игрок даже отказался от вскрытия пробы «Б».
Игрок даже отказался от вскрытия пробы «Б».
Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на два года дисквалифицировал российского защитника
В прошлом сезоне Костев выступал за сербскую «Црвену Звезду», а после решения о дисквалификации, отсчет которой начался с 18 мая 2018 года, даже не потребовал вскрытия пробы «Б».
В беседе с представителями Дисциплинарного совета Международной федерации хоккея игрок рассказал, что за день до одного из матчей он индивидуально занимался в
Как показало дальнейшее расследование, продукт содержал диметиламиламин — аналог метилгексанамина.
Сотрудники Дисциплинарного совета, рассматривавшие дело Костева не нашли причин, которые позволили бы сократить срок дисквалификации. Отмечается, что игрок покупал и употреблял неизвестный ему напиток без колебаний и предосторожностей.
Срок дисквалификации Костева истечет 17 мая 2020 года.
Костеву — 28 лет, он родился в Таллине, а хоккею учился в Салехарде и
Дальше был лениногорский «Нефтяник», откуда Костев попал в самую серьезную команду в своей карьере — нижнекамский «Нефтехимик». В КХЛ защитник сыграл в общей сложности 84 матча и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «-6».
После Нижнекамска Костев начал путешествие по российской вышке — Пенза, Тюмень, Альметьевск, Нижний Тагил. Кроме того, хоккеист успел заехать на один сезон в Казахстан, а два последних года провел в Европе — в составе словацкого клуба «Дубница-над-Вагом» и сербской «Црвены Звезды».
Допинговые истории в хоккее вообще встречаеются гораздо реже, чем во многих других видах спорта. Но периодически игроки из разных лиг
Например, в апреле 2012-го положительный результат на все тот же метилгексанамин дала
А в августе прошлого года «Спорт Бизнес Online» сообщил, что положительную