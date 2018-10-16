Российского хоккеиста дисквалифицировали за допинг на два года. Он ошибся с напитком в фитнес-клубе

Что произошло?

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на два года дисквалифицировал российского защитника Иона-Георгия Костева за нарушение допинговых правил. В допинг-пробе игрока было обнаружено вещество метилгексанамин, которое находится в Запрещенном списке Всемирного антидопингового кодекса.

В прошлом сезоне Костев выступал за сербскую «Црвену Звезду», а после решения о дисквалификации, отсчет которой начался с 18 мая 2018 года, даже не потребовал вскрытия пробы «Б».

Как допинг попал в организм спортсмена?

В беседе с представителями Дисциплинарного совета Международной федерации хоккея игрок рассказал, что за день до одного из матчей он индивидуально занимался в фитнес-клубе. Там Костев приобрел спортивный напиток, в составе которого, по всей видимости, и содержалось запрещенное вещество. Ион-Георгий не ознакомился с упаковкой товара, сотрудники финтес-центра также не обратили его внимание на возможное наличие в составе напитка запрещенных веществ.

Как показало дальнейшее расследование, продукт содержал диметиламиламин — аналог метилгексанамина.

Сотрудники Дисциплинарного совета, рассматривавшие дело Костева не нашли причин, которые позволили бы сократить срок дисквалификации. Отмечается, что игрок покупал и употреблял неизвестный ему напиток без колебаний и предосторожностей.

Срок дисквалификации Костева истечет 17 мая 2020 года.

Кто такой Ион-Георгий Костев?

Костеву — 28 лет, он родился в Таллине, а хоккею учился в Салехарде и Кирово-Чепецке. Именно в составе кирово-чепецкой «Олимпии» (в этом клубе начинал, например, олимпийский чемпион Василий Кошечкин) Ион-Георгий и дебютировал во взрослом хоккее.

Дальше был лениногорский «Нефтяник», откуда Костев попал в самую серьезную команду в своей карьере — нижнекамский «Нефтехимик». В КХЛ защитник сыграл в общей сложности 84 матча и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «-6».

После Нижнекамска Костев начал путешествие по российской вышке — Пенза, Тюмень, Альметьевск, Нижний Тагил. Кроме того, хоккеист успел заехать на один сезон в Казахстан, а два последних года провел в Европе — в составе словацкого клуба «Дубница-над-Вагом» и сербской «Црвены Звезды».

У российских хоккеистов часто случаются проблемы с допингом?

Допинговые истории в хоккее вообще встречаеются гораздо реже, чем во многих других видах спорта. Но периодически игроки из разных лиг все-таки попадают в неприятные ситуации.

Например, в апреле 2012-го положительный результат на все тот же метилгексанамин дала допинг-проба защитника омского «Авангарда» Антона Белова. Хоккеиста дисквалифицировали на три месяца, но позже в суде он сумел доказать, что принимал препарат, содержащий запрещенное вещество, по назначению врача омского клуба. После этого Белов успел поиграть в НХЛ, вернуться в Россию, больше ни разу не был участников допинг-скандалов. Но именно из-за того скандала не был допущен МОК к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане.

А в августе прошлого года «Спорт Бизнес Online» сообщил, что положительную допинг-пробу по ходу девятого сезона Континентальной хоккейной лиги сдал форвард СКА Сергей Плотников. Информацию тут же опровергла Федерация хоккея России, а Председатель совета директоров КХЛ и президент СКА Геннадий Тимченко назвал ее «слухами из кафешантан и полной чушью». Предполагалось также, что Плотников получал предупреждение от Международной федерации хоккея за нарушение допинговых правил, но никаких официальных подтверждений этих инсайдов так и не последовало. Правда, Олимпаду-2018 Сергей тоже пропустил.