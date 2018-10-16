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13:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-тренер «Тампы» и «Рейнджерс» возглавил сборную Литвы

Канадский специалист Даниэль Лакруа занял пост главного тренера сборной Литвы, информирует официальный сайт Ассоциации хоккея Литвы.

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Соглашение рассчитано на один год с возможностью дальнейшего продления.

За свою игровую карьеру 49-летний защитник по амплуа успел с 1993 по 2000 год поиграть в НХЛ за такие дружины, как «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюинз», «Филадельфия Флайерз», «Нью-Йорк Айлендерс», и провёл в сильнейшей лиге мира 204 матча, в которых отличился 19 (11+8) очками и 405 штрафными минутами.

Тренерскую карьеру начал в 2002 году в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL), где на протяжении трёх лет являлся ассистентом главкома команды «Moncton Wildcats», в которой в сезоне-2004/05 также успел поработать главным тренером. С 2006 года, за исключением чемпионата-2009/10, входил в тренерские штабы клубов НХЛ — «Нью-Йорк Айлендерс» (2006−2009), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2010−2013), «Нью-Йорк Рейнджерс» (2013−2014) и «Монреаль Канадиенс» (2014−2018).

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