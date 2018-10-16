Экс-тренер «Тампы» и «Рейнджерс» возглавил сборную Литвы

Соглашение рассчитано на один год с возможностью дальнейшего продления.

За свою игровую карьеру 49-летний защитник по амплуа успел с 1993 по 2000 год поиграть в НХЛ за такие дружины, как «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюинз», «Филадельфия Флайерз», «Нью-Йорк Айлендерс», и провёл в сильнейшей лиге мира 204 матча, в которых отличился 19 (11+8) очками и 405 штрафными минутами.