Экс-тренер «Тампы» и «Рейнджерс» возглавил сборную Литвы
Канадский специалист Даниэль Лакруа занял пост главного тренера сборной Литвы, информирует официальный сайт Ассоциации хоккея Литвы.
Канадский специалист Даниэль Лакруа занял пост главного тренера сборной Литвы, информирует официальный сайт Ассоциации хоккея Литвы.
Соглашение рассчитано на один год с возможностью дальнейшего продления.
За свою игровую карьеру 49-летний защитник по амплуа успел с 1993 по 2000 год поиграть в НХЛ за такие дружины, как «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюинз», «Филадельфия Флайерз», «Нью-Йорк Айлендерс», и провёл в сильнейшей лиге мира 204 матча, в которых отличился 19 (11+8) очками и 405 штрафными минутами.
Тренерскую карьеру начал в 2002 году в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL), где на протяжении трёх лет являлся ассистентом главкома команды «Moncton Wildcats», в которой в сезоне-2004/05 также успел поработать главным тренером. С 2006 года, за исключением чемпионата-2009/10, входил в тренерские штабы клубов НХЛ — «Нью-Йорк Айлендерс» (2006−2009), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2010−2013), «Нью-Йорк Рейнджерс» (2013−2014) и «Монреаль Канадиенс» (2014−2018).