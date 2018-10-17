«Юность» прощается с хоккейной ЛЧ матчем с финским ТПС на «Чижовка-Арене»

Встреча пройдет в Минске на « Чижовка-Арене». Начало в 19.00. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Беларусь 2.



Напомним, что Юность с тремя очками занимает последнее место в группе B и уже потеряла все шансы на выход в плей-офф турнира. Единственную победу на групповом этапе столичный клуб одержал 6 сентября в домашнем поединке со шведским Мальме — 6:2.



В первой встрече сегодняшних соперников, которая прошла в Финляндии, ТПС был сильнее Юности — 3:1.



Хоккей. Лига чемпионов



Группа B. Положение команд после 5-и туров



1. Мюнхен (Германия) — 12 очков

2. Мальме (Швеция) — 9

3. ТПС (Финляндия) — 6

4. Юность (Минск, Беларусь) — 3



