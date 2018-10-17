«Юность» прощается с хоккейной ЛЧ матчем с финским ТПС на «Чижовка-Арене»
Минская «Юность» 17 октября завершает выступление в хоккейной Лиге чемпионов матчем с финским клубом ТПС.
Минская «Юность» 17 октября завершает выступление в хоккейной Лиге чемпионов матчем с финским клубом ТПС.
Встреча пройдет в Минске на «
Напомним, что Юность с тремя очками занимает последнее место в группе B и уже потеряла все шансы на выход в
В первой встрече сегодняшних соперников, которая прошла в Финляндии, ТПС был сильнее Юности — 3:1.
Хоккей. Лига чемпионов
Группа B. Положение команд после 5-и туров
1. Мюнхен (Германия) — 12 очков
2. Мальме (Швеция) — 9
3. ТПС (Финляндия) — 6
4. Юность (Минск, Беларусь) — 3