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13:45 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

«Юность» прощается с хоккейной ЛЧ матчем с финским ТПС на «Чижовка-Арене»

Минская «Юность» 17 октября завершает выступление в хоккейной Лиге чемпионов матчем с финским клубом ТПС.

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Встреча пройдет в Минске на «Чижовка-Арене». Начало в 19.00. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Беларусь 2.

Напомним, что Юность с тремя очками занимает последнее место в группе B и уже потеряла все шансы на выход в плей-офф турнира. Единственную победу на групповом этапе столичный клуб одержал 6 сентября в домашнем поединке со шведским Мальме — 6:2.

В первой встрече сегодняшних соперников, которая прошла в Финляндии, ТПС был сильнее Юности — 3:1.

Хоккей. Лига чемпионов

Группа B. Положение команд после 5-и туров

1. Мюнхен (Германия) — 12 очков
2. Мальме (Швеция) — 9
3. ТПС (Финляндия) — 6
4. Юность (Минск, Беларусь) — 3

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