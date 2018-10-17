Хоккеисты минской «Юности» обыграли ТПС в матче Лиги чемпионов
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов взяли верх над финским клубом ТПС, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов взяли верх над финским клубом ТПС, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Результат сегодняшней встречи на льду «Чижовка-Арены» не имел большого значения — оба соперника давно потеряли шансы на выход в
В Турку «Юность» уступила ТПС со счетом 1:3. Кроме того, подопечные Михаила Захарова одержали домашнюю викторию над шведским «Мальме» — 6:2 и проиграли ему на выезде — 1:4, а также дважды уступили немецкому клубу «Ред Булл Мюнхен» — 3:4 (в гостях) и 0:3 (дома).
Итоговое положение в квартете В: «Ред Булл Мюнхен» — 12 очков, «Мальме» — 12, ТПС — 6, «Юность» — 6.
Другой белорусский представитель в Лиге чемпионов гродненский «Неман» накануне завершил групповой раунд домашним поражением от немецкого клуба «Айсберен» из Берлина — 2:4. Итоговое положение в группе D: «Цуг» (Швейцария) — 16, «Комета Брно» (Чехия) — 9, «Айсберен» — 6, «Неман» — 5.