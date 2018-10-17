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21:52 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минской «Юности» обыграли ТПС в матче Лиги чемпионов

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов взяли верх над финским клубом ТПС, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Результат сегодняшней встречи на льду «Чижовка-Арены» не имел большого значения — оба соперника давно потеряли шансы на выход в плей-офф и поэтому могли играть в свое удовольствие. Хозяева вышли вперед на 6-й минуте, после того как Кирилл Брикун реализовал численное преимущество. Минимальное преимущество минчане удерживали до середины 3-го периода, когда Патрик Бьоркстранд сравнял счет. Исход поединка решился за 20 секунд до финальной сирены — победу «Юности» принес точный бросок Михаила Стефановича — 2:1.

В Турку «Юность» уступила ТПС со счетом 1:3. Кроме того, подопечные Михаила Захарова одержали домашнюю викторию над шведским «Мальме» — 6:2 и проиграли ему на выезде — 1:4, а также дважды уступили немецкому клубу «Ред Булл Мюнхен» — 3:4 (в гостях) и 0:3 (дома).

Итоговое положение в квартете В: «Ред Булл Мюнхен» — 12 очков, «Мальме» — 12, ТПС — 6, «Юность» — 6.

Другой белорусский представитель в Лиге чемпионов гродненский «Неман» накануне завершил групповой раунд домашним поражением от немецкого клуба «Айсберен» из Берлина — 2:4. Итоговое положение в группе D: «Цуг» (Швейцария) — 16, «Комета Брно» (Чехия) — 9, «Айсберен» — 6, «Неман» — 5.

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