Хоккеисты минской «Юности» обыграли ТПС в матче Лиги чемпионов

Результат сегодняшней встречи на льду «Чижовка-Арены» не имел большого значения — оба соперника давно потеряли шансы на выход в плей-офф и поэтому могли играть в свое удовольствие. Хозяева вышли вперед на 6-й минуте, после того как Кирилл Брикун реализовал численное преимущество. Минимальное преимущество минчане удерживали до середины 3-го периода, когда Патрик Бьоркстранд сравнял счет. Исход поединка решился за 20 секунд до финальной сирены — победу «Юности» принес точный бросок Михаила Стефановича — 2:1.