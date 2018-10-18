Как вывести белорусскую хоккейную Экстралигу на уровень КХЛ?

Источник: СБ - Беларусь сегодня

На днях главный тренер Юности Михаил Захаров уже в очередной раз посетовал на невысокую привлекательность хоккейной Экстралиги: Пустые трибуны. Ехал в машине, слушал радио. Там про Андриевского и минское Динамо рассказали. Про гандбол много говорили. Про футбол и матч БАТЭ — Динамо говорили. В общем, обсудили все спортивные события на ближайшие пять дней. И ни одного слова про Динамо-Молодечно — Юность. Это каменный век. Никто не занимается Экстралигой. Ни афиш в городе, ни плакатов. Продвижением КХЛ, бундеслиги занимаются отдельные люди, а не федерации. Везде так, поэтому лиги растут. Думаю, мы тоже к этому подходим, чтобы создать профессиональную лигу. Потому что задача федерации — развитие детского хоккея. Нам по силам сделать Экстралигу наподобие КХЛ.

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Тема неновая. Но я согласен с болью в голосе Михаила Захарова. Делать, безусловно, что-то надо. Экстралига традиционно находится в тени сборной, настроение царит такое, будто играют и пусть играют. В СМИ, по сути, даже нет полемики на тему маркетинговых проблем Экстралиги. Смирились? Неужели настолько глубоко находится по степени интереса наш внутренний чемпионат, всплывая на поверхность лишь раз в год во время полуфинала и финала, когда Динамо давно сходит с турнирной дистанции в КХЛ? И не дело это, когда во время позавчерашнего поединка московского и минского Динамо, а также матча Немана в Лиге чемпионов проходили еще три игры белорусского первенства с участием Шахтера, Гомеля, Динамо-Молодечно и жлобинского Металлурга. Как будто нельзя для них было отвести предыдущий день. И это только один пример.

Нет системы, нет мотивации. Для оживления Экстралиги требуется сделать несколько решительных шагов. Первое: фиксированный тайм-слот для регулярных показов телевидения в одно и то же время. Суббота или воскресенье в 13.00 не заняты КХЛ, английской премьер-лигой и другими более рейтинговыми чемпионатами. В остальные даты тоже неплохо бы верстать расписание с учетом объявленных календарей КХЛ, еврокубков, значимых теннисных турниров. Да, команды могут быть недовольны поздним объявлением календаря, но чемпионат получит дополнительного зрителя как у экранов, так и на аренах. Кроме того, не Экстралига должна подстраиваться под требования ТВ, иногда пытаясь переносить время и даты игр в короткие сроки по ходу турнира, а изначально профессионально садиться за стол переговоров с Белтелерадиокомпанией и вырабатывать эффективный компромисс на вышеупомянутую тему. Второе: в чемпионате наконец-то должен появиться жесткий регламент по маркетингу и коммуникациям. Сейчас он носит формальный характер, чтобы клубы делали хотя бы обязательный минимум. Однако он должен приближаться к требованиям КХЛ, в этом нет ничего невозможного. А за его соблюдением должны следить компетентные люди. Каждый участник Экстралиги должен делать клуб достоянием города, а не узкой группы любителей хоккея. Идеально, если клуб будет ежемесячно отчитываться перед федерацией о проделанной работе по продвижению команды в городе. Это все прописные вещи и странно, что руководители в нашем хоккее меняются, а воз и ныне там. О чем говорить, если на сайте федерации нет возможности сразу найти календарь игр?

Люди, которым суждено изменить Экстралигу, должны быть на порядок смелее и на два порядка мотивированнее. Для привлечения внимания турнир нуждается в неординарных событиях. Я уже как-то писал о том, что в Беларуси не задействован информационный ресурс Зимней классики. Если флагману в КХЛ пока не до нее, то Экстралига вполне могла бы этим воспользоваться. Возможных мест проведения немало — от стадиона Динамо до бывшего аэропорта по улице Чкалова в Минске. Опыт Риги показывает: временные трибуны и лед можно возвести хоть на Лепельских озерах. Необходимо возрождать адресную работу с пулом СМИ: подборки лучших моментов, пресс-туры на топовые матчи в другие города Беларуси. Работы — непочатый край, как будто турнир придуман вчера. Пришло время признаться: продвижение Экстралиги провалено, работу надо начинать с нуля. Очевидно, что лиге нужна рабочая группа или отдельный оргкомитет, который будет наделен правом существенно продвинуть чемпионат в массы. Уверен, в федерации должны найтись люди, готовые и способные наполнить чемпионат смыслом прямо сейчас.