ЧБ по хоккею. «Юность» потерпела первое поражение в сезоне

Матчи между Шахтером и Юностью традиционно носят крайне принципиальный характер. И состоявшаяся накануне игра не стала исключением. Юность стремилась продлить свою победную серию. А Шахтер горел желанием поквитаться с минчанами за разгром 0:6, случившийся 22 сентября. И горняки смогли порадовать своих болельщиков.



Шайбы в этом поединке забросили Евгений Дадонов и Илья Камбович, отличившиеся в первой двадцатиминутке. Во втором и третьем периодах обе команды имели немало шансов для того, чтобы изменить цифры на табло. Но больше голов зрители не увидели. И таким образом, результат первого периода сохранился до финальной сирены.



После этого успеха в активе Шахтера стало 36 очков — столько же, сколько и у Юности, однако горняки провели на два матча больше.