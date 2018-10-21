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13:06 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

ЧБ по хоккею. «Юность» потерпела первое поражение в сезоне

Юность, которая до этого выиграла в чемпионате Беларуси-2018/19 двенадцать матчей подряд, потерпела первое поражение в сезоне. Нанес его минской команде солигорский Шахтер, взявший верх со счетом 2:0.

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Источник: СБ - Беларусь сегодня

Матчи между Шахтером и Юностью традиционно носят крайне принципиальный характер. И состоявшаяся накануне игра не стала исключением. Юность стремилась продлить свою победную серию. А Шахтер горел желанием поквитаться с минчанами за разгром 0:6, случившийся 22 сентября. И горняки смогли порадовать своих болельщиков.

Шайбы в этом поединке забросили Евгений Дадонов и Илья Камбович, отличившиеся в первой двадцатиминутке. Во втором и третьем периодах обе команды имели немало шансов для того, чтобы изменить цифры на табло. Но больше голов зрители не увидели. И таким образом, результат первого периода сохранился до финальной сирены.

После этого успеха в активе Шахтера стало 36 очков — столько же, сколько и у Юности, однако горняки провели на два матча больше.

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