Хоккейная сборная Беларуси в начале ноября проведет первые матчи под началом Андрея Сидоренко

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Совсем скоро хоккеисты сборной Беларуси проведут три спарринга. На льду «Чижовка-Арены» белорусы встретятся с командами Франции (8 ноября), Словении (9 ноября) и Латвии (10 ноября). Этот турнир станет первым этапом подготовки национальной сборной к главному старту сезона — мировому первенству в Астане, на котором пойдет борьба за возвращение в элитный дивизион чемпионата планеты.

Геннадий Савилов считает, что выход или не выход белорусской команды в элиту, к сожалению, не решит глобальной проблемы — отсутствие хоккеистов высокой квалификации. По его мнению, в любом случае нужно уделить самое пристальное внимание подготовке резерва, работе детско-юношеских хоккейных школ. Только оттуда белорусский хоккей в будущем может черпать кадры для национальной сборной и клубных команд.