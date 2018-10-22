Хоккеисты «Немана» победили минскую «Юность» в экстралиге

Основные события матча на «Чижовка-Арене» развернулись в третьем периоде. Чемпионы страны из Гродно чаще владели шайбой и создали несколько опасных моментов. В одном из эпизодов на 52-й минуте Сергей Малявко выиграл борьбу у двух защитников «Юности» и сумел переправить шайбу в ворота Игоря Брикуна — 1:0. На заключительной минуте подопечные Михаила Захарова получили численное преимущество, однако реализовать его не смогли.