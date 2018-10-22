Хоккеисты «Немана» победили минскую «Юность» в экстралиге
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского «Немана» победили в гостях минскую «Юность» в дивизионе А экстралиги со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского «Немана» победили в гостях минскую «Юность» в дивизионе А экстралиги со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Основные события матча на «Чижовка-Арене» развернулись в третьем периоде. Чемпионы страны из Гродно чаще владели шайбой и создали несколько опасных моментов. В одном из эпизодов на 52-й минуте Сергей Малявко выиграл борьбу у двух защитников «Юности» и сумел переправить шайбу в ворота Игоря Брикуна — 1:0. На заключительной минуте подопечные Михаила Захарова получили численное преимущество, однако реализовать его не смогли.
«Юность» после впечатляющей победной серии потерпела второе поражение подряд в экстралиге.
Положение команды: 1. «Гомель» — 37 очков (18 матчей). 2. «Шахтер» — 36 (15). 3. «Юность-Минск» — 36 (14). 4. «Динамо-Молодечно» — 26 (17). 5. «Неман» — 25 (13). 6. «Лида» — 12 (16). 7. «Металлург-Жлобин» — 12 (17). 8. «Беларусь U-20» — 8 (18).
Очередные матчи в дивизионе А экстралиги состоятся 25 октября.