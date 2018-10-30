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17:02 (мск), источник: Р-Спорт

Дацюк и Гусев не вызваны в сборную России на Кубок Карьяла

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Хоккеисты СКА Павел Дацюк и Никита Гусев не вошли в состав сборной России на Кубок Карьяла, в национальную команду вызваны по семь игроков из московского ЦСКА и клуба из Санкт-Петербурга, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

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Источник: РИА "Новости"

Кубок Карьяла, первый в сезоне этап Евротура, пройдет в Хельсинки с 8 по 11 ноября.

Полностью состав сборной России на Кубок Карьяла выглядит следующим образом:

вратари — Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Коновалов («Локомотив»).

защитники — Никита Нестеров, Артем Блажиевский (оба — ЦСКА), Артем Зуб (СКА), Денис Баранцев («Торпедо»), Никита Трямкин, Алексей Василевский (оба — «Автомобилист»), Виктор Антипин («Металлург»), Александр Елесин («Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»).

нападающие — Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Максим Шалунов (все — ЦСКА), Андрей Локтионов («Локомотив»), Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Александр Дергачев, Евгений Кетов (все — СКА), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Денис Зернов, Илья Михеев (оба — «Авангард»), Александр Кадейкин, Петр Хохряков (оба — «Салават Юлаев»).

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