Дацюк и Гусев не вызваны в сборную России на Кубок Карьяла

Кубок Карьяла, первый в сезоне этап Евротура, пройдет в Хельсинки с 8 по 11 ноября.
Полностью состав сборной России на Кубок Карьяла выглядит следующим образом:
вратари — Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Коновалов («Локомотив»).
защитники — Никита Нестеров, Артем Блажиевский (оба — ЦСКА), Артем Зуб (СКА), Денис Баранцев («Торпедо»), Никита Трямкин, Алексей Василевский (оба — «Автомобилист»), Виктор Антипин («Металлург»), Александр Елесин («Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»).
нападающие — Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Максим Шалунов (все — ЦСКА), Андрей Локтионов («Локомотив»), Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Александр Дергачев, Евгений Кетов (все — СКА), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Денис Зернов, Илья Михеев (оба — «Авангард»), Александр Кадейкин, Петр Хохряков (оба — «Салават Юлаев»).