Хоккеисты «Шахтера» одержали вторую победу в сезоне над «Юностью»

Подопечные Михаила Захарова в прошедшем в «Чижовка-Арене» матче старались активно действовать в атаке, и усилиями Эдуарда Гриня открыли счет на 3-й минуте. Однако команда из Минской области под руководством молодого тренера Дмитрия Шульги уверенно действовала на контратаках. К концу третьего период «Шахтер» вел 2:1. Минчанам удалось сделать счет равным лишь на 60-й минуте, после активных действий Анатолия Протасени на пятачке у ворот соперников. В овертайме «Юность» имела шанс реализовать большинство, однако голкипер горняков Максим Малютин не допустил ошибок. В серии послематчевых буллитов точнее были солигорцы. Победный бросок в активе Артема Демкова.
«Шахтер» и «Юность» встречались в экстралиге 20 октября в Солигорске. Горняки тогда также праздновали успех — 2:0. Неожиданное поражение в Жлобине от «Металлурга» потерпел «Гомель», уступив в серии буллитов — 0:1. Гродненский «Неман» не без труда в областном дерби справился с хоккеистами «Лиды» — 3:2, «Динамо-Молодечно» оказалось сильнее молодежной сборной Беларуси до 20 лет.
Турнирное положение: «Юность-Минск» — 43 очка (17 матчей), «Шахтер» — 41 (18), «Гомель» — 37 (21), «Неман» — 34 (16), «Динамо-Молодечно» — 30 (20), «Металлург» — 18 (20), «Лида» — 17 (19), Беларусь U-20 — 8 (21).
Очередные матчи в дивизионе «А» экстралиги состоятся 2 ноября.