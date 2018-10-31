Хоккеисты «Шахтера» одержали вторую победу в сезоне над «Юностью»

Подопечные Михаила Захарова в прошедшем в «Чижовка-Арене» матче старались активно действовать в атаке, и усилиями Эдуарда Гриня открыли счет на 3-й минуте. Однако команда из Минской области под руководством молодого тренера Дмитрия Шульги уверенно действовала на контратаках. К концу третьего период «Шахтер» вел 2:1. Минчанам удалось сделать счет равным лишь на 60-й минуте, после активных действий Анатолия Протасени на пятачке у ворот соперников. В овертайме «Юность» имела шанс реализовать большинство, однако голкипер горняков Максим Малютин не допустил ошибок. В серии послематчевых буллитов точнее были солигорцы. Победный бросок в активе Артема Демкова.